Судья, которая после оккупации Херсонщины перешла на сторону россиян, получила из украинского бюджета почти 1,4 миллиона гривен

Судья Генического районного суда Херсонской области Наталья Шарко, которую правоохранители подозревают в государственной измене, получила из госбюджета Украины зарплаты на почти 1,4 миллиона гривен. Об этом пишет "Слідство.Інфо", передает УНН.

Детали

Журналисты выяснили, что жалобу на женщину подала Харьковская областная прокуратура, которая подозревает женщину в сотрудничестве с оккупантами. Хотя юридически Шарко еще не признали виновной в государственной измене, ВСП может независимо от этого оценить, есть ли в действиях судьи признаки дисциплинарного нарушения.

Первым доказательством того, что Шарко сотрудничает с россиянами, стало то, что она осталась на временно оккупированной территории, когда другие ее коллеги выехали. Также в ВСП подчеркивают, что судья не заявляла о вмешательстве в свою деятельность, не просила о переводе и не осуществляет правосудие с 24 февраля 2022 года.

В частности, в 2023 году Наталья Шарко вынесла решение о временном содержании под стражей похищенного украинца. Это крымский татарин Ленур Халилов из Генического района, которого оккупационные власти обвиняют якобы в организации незаконного вооруженного формирования или участия в нем.

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Совет также исследовал видео, на котором 23 сентября 2023 года Шарко как "первый заместитель главы Генической военно-гражданской администрации" со сцены произносила праздничную речь, где превозносила оккупационную "власть". На этом видео женщину узнали свидетели.

В ВСП заявили, что такие действия судьи Шарко безусловно порочат звание судьи и подрывают авторитет правосудия и решили ее уволить.

Впрочем, все время пока она не была уволена, женщина работая на оккупационную администрацию продолжала получать заработную плату из украинского бюджета.

Журналисты "Слідства.Інфо" узнали из ответа на запрос Государственной судебной администрации, что Шарко перестала получать зарплату в апреле 2023 года, потому что она не появлялась на работе. До этого момента и с 24 февраля 2022 года Шарко получила из государственного бюджета 1,383 млн грн - говорится в материале "Слідства.Інфо".

Напомним

В Херсоне задержан 55-летний коллаборационист, который сотрудничал с оккупационными властями рф. Он был "правой рукой" главы департамента оккупационной администрации и публично поддерживал аннексию региона.