Судебный иск США к SpaceX: Обвинения в дискриминации при найме среди получателей убежища и беженцев

ukru
19:26 • 30040 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 84967 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103344 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103906 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 97225 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 88204 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108846 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130949 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168669 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199919 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103877 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102642 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 48254 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 22800 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 27527 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168669 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199919 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142206 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148799 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185336 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 48274 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102645 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119933 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155666 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162585 просмотра
Актуальное
Судебный иск США к SpaceX: Обвинения в дискриминации при найме среди получателей убежища и беженцев

Судебный иск США к SpaceX: Обвинения в дискриминации при найме среди получателей убежища и беженцев

Киев • УНН

 • 546439 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство юстиции США подало в суд на ракетно-спутниковую компанию SpaceX, которая принадлежит Илону Маску за дискриминацию людей при найме на работу, а именно беженцев и получателей убежища, сообщает Reuters, передает УНН.

Цитата

«В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно не рекомендовала лицам, ищущим убежища и беженцам подавать заявки и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства, что нарушает Закон об иммиграции и гражданстве», — говорится в сообщении Департамента юстиции.

Детали

Министерство юстиции сообщило, что SpaceX в своих предложениях о работе и публичных заявлениях в течение некоторых лет некорректно утверждала, якобы в соответствии с федеральными правилами, известными как правила контроля за экспортом, компания может осуществлять найм только граждан США и законных постоянных резидентов, которых иногда называют "владельцами грин-карт".

Также Министерство юстиции США обвинило Илона Маска, генерального директора SpaceX, в дискриминации иммигрантов в своих онлайн-публикациях.

В иске, поданном Министерством юстиции, цитируется твит Маска от июня 2020 года, в котором он заявил, что SpaceX может нанимать только людей с грин-картой, поскольку ракеты являются передовой технологией оружия.

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, назвал иск Министерства юстиции против его компании «политически мотивированным».

В заметке на Х (в прошлом Twitter - ред.) Маск заявил, что компанию SpaceX неоднократно предупреждали, что наем работников без постоянного проживания в США нарушит международное законодательство о торговле оружием. Это, по словам Маска, уже будет уголовным преступлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соцсеть X (Twitter) ограничивала пользователям доступ к сайтам, которые критиковал ее владелец Илон Маск - WP 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы