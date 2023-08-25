Судебный иск США к SpaceX: Обвинения в дискриминации при найме среди получателей убежища и беженцев

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«В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно не рекомендовала лицам, ищущим убежища и беженцам подавать заявки и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства, что нарушает Закон об иммиграции и гражданстве», — говорится в сообщении Департамента юстиции.

Детали

Министерство юстиции сообщило, что SpaceX в своих предложениях о работе и публичных заявлениях в течение некоторых лет некорректно утверждала, якобы в соответствии с федеральными правилами, известными как правила контроля за экспортом, компания может осуществлять найм только граждан США и законных постоянных резидентов, которых иногда называют "владельцами грин-карт".

Также Министерство юстиции США обвинило Илона Маска, генерального директора SpaceX, в дискриминации иммигрантов в своих онлайн-публикациях.

В иске, поданном Министерством юстиции, цитируется твит Маска от июня 2020 года, в котором он заявил, что SpaceX может нанимать только людей с грин-картой, поскольку ракеты являются передовой технологией оружия.

Илон Маск, генеральный директор SpaceX, назвал иск Министерства юстиции против его компании «политически мотивированным».

В заметке на Х (в прошлом Twitter - ред.) Маск заявил, что компанию SpaceX неоднократно предупреждали, что наем работников без постоянного проживания в США нарушит международное законодательство о торговле оружием. Это, по словам Маска, уже будет уголовным преступлением.

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