Судебный иск США к SpaceX: Обвинения в дискриминации при найме среди получателей убежища и беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Министерство юстиции США подало в суд на ракетно-спутниковую компанию SpaceX, которая принадлежит Илону Маску за дискриминацию людей при найме на работу, а именно беженцев и получателей убежища, сообщает Reuters, передает УНН.
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«В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно не рекомендовала лицам, ищущим убежища и беженцам подавать заявки и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства, что нарушает Закон об иммиграции и гражданстве», — говорится в сообщении Департамента юстиции.
Детали
Министерство юстиции сообщило, что SpaceX в своих предложениях о работе и публичных заявлениях в течение некоторых лет некорректно утверждала, якобы в соответствии с федеральными правилами, известными как правила контроля за экспортом, компания может осуществлять найм только граждан США и законных постоянных резидентов, которых иногда называют "владельцами грин-карт".
Также Министерство юстиции США обвинило Илона Маска, генерального директора SpaceX, в дискриминации иммигрантов в своих онлайн-публикациях.
В иске, поданном Министерством юстиции, цитируется твит Маска от июня 2020 года, в котором он заявил, что SpaceX может нанимать только людей с грин-картой, поскольку ракеты являются передовой технологией оружия.
Илон Маск, генеральный директор SpaceX, назвал иск Министерства юстиции против его компании «политически мотивированным».
В заметке на Х (в прошлом Twitter - ред.) Маск заявил, что компанию SpaceX неоднократно предупреждали, что наем работников без постоянного проживания в США нарушит международное законодательство о торговле оружием. Это, по словам Маска, уже будет уголовным преступлением.
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