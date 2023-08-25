Судовий позов США до SpaceX: Звинувачення у дискримінації при наймі серед отримувачів притулку та біженців

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«У позові стверджується, що принаймні з вересня 2018 року по травень 2022 року SpaceX регулярно не рекомендувала особам, які шукають притулку та біженцям подавати заявки та відмовлялася наймати або розглядати їх через їхній статус громадянства, що порушує Закон про імміграцію та громадянство», — йдеться в повідомленні Департаменту юстиції.

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Міністерство юстиції повідомило, що SpaceX у своїх пропозиціях про роботу та публічних заявах впродовж деяких років некоректно стверджувала, нібито відповідно до федеральних правил, відомих як правила контролю за експортом, компанія може здійснювати найм лише громадян США та законних постійних резидентів, яких іноді називають "власниками грін-карт".

Також Міністерство юстиції США звинуватило Ілона Маска, генерального директора SpaceX, у дискримінації іммігрантів у своїх онлайн-публікаціях.

У позові, поданому Міністерством юстиції, цитується твіт Маска від червня 2020 року, в якому він заявив, що SpaceX може наймати лише людей з грін-карткою, оскільки ракети є передовою технологією зброї.

Ілон Маск, генеральний директор SpaceX, назвав позов Міністерства юстиції проти його компанії «політично мотивованим».

У дописі на Х ( у минулому Twitter - ред.) Маск заявив, що компанію SpaceX неодноразово попереджували, що наймання працівників без постійного проживання в США порушить міжнародне законодавство про торгівлю зброєю. Це, за словами Маска, вже буде кримінальним злочином.

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