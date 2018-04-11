Судебное заседание по делу полицейского Олейника перенесли на 24 апреля

“Заседание не состоялось в связи с отсутствием одного из присяжных. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 24 апреля”, — сказала Максимец.

Напомним, в среду 11 апреля на заседании планировалось исследовать доказательства, предоставленные суду присяжных стороной обвинения.

Как сообщал УНН, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.