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Судове засідання у справі поліцейського Олійника перенесли на 24 квітня

Судове засідання у справі поліцейського Олійника перенесли на 24 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Голосіївський районний суд Києва у справі поліцейського Сергія Олійника, який обвинувачується у вбивстві неповнолітнього під час затримання BMW 7 лютого 2016 року, сьогодні переніс судове засідання. Про це УНН повідомила речник прокуратури Києва Надія Максимець.

“Засідання не відбулося у зв’язку з відсутністю одного із присяжних. Наступне судове засідання призначено на 10:00 24 квітня”, — сказала Максимець.

Нагадаємо, у середу 11 квітня на засіданні планувалося дослідити докази, надані суду присяжних стороною обвинувачення.

Як повідомляв УНН, 7 лютого 2016 року у Києві співробітник Управління патрульної поліції в м.Києві Сергій Олійник під час переслідування автомобіля BMW смертельно поранив з табельної зброї 17-річного пасажира цієї автівки.

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