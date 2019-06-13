Судебная экспертиза установила, что композитор Ивасюк не мог повеситься самостоятельно

"Прокуратура Львовской области к нам обратилась с соответствующим постановлением о проведении экспертизы, которая касается гибели известного композитора Владимира Ивасюка, произошедшей 18 мая 1979. Нам была задача установить, мог ли он сам совершить самоубийство или нет. Поэтому мы подобрали соответствующие условия - в мае в этом же лесу на таком же дереве - и провели следственные эксперименты", - рассказал Рувин.



По его словам, эксперимент поделили на три этапа: первый - определить, мог ли Ивасюк самостоятельно залезть на дерево, завязать ремень от плаща и оказаться в петле; второе - определить, мог ли он сделать это с помощью другого, и какая именно помощь при этом была необходима.



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Кроме того, по словам Рувина, был найден спортивно натренированный человек, который по внешним характеристикам отвечал Ивасюку.



"Следственным экспериментом было установлено, что он (Иваюк - ред.) не мог сам этого сделать и даже натренированное лицо, которое мы привлекали, человек, который подтягивается одной рукой, тоже не мог это сделать - завязать самостоятельно пояс и залезть в петлю", - отметил Рувин.



Также был проведен следственный эксперимент с использованием подставок, лестниц, стульев, которые на месте происшествия найдены не были, но могли там быть.



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"Мы провели несколько различных экспериментов, которые показали, что господин Ивасюк один оказаться в этой петли не мог. У него были помощники - люди, которые способствовали в этом: чтобы повеситься с помощью лестницы, дополнительно нужно еще два человека, без лестницы или подставки - минимум трое. Мы это точно установили, результаты экспертизы, которые мы передаем в прокуратуру Львовской области для принятия соответствующих процессуальных решений", - добавил Рувин.



Напомним, 18 мая 1979 года тело композитора Владимира Ивасюка нашли в военной зоне Брюховецкого леса недалеко от Львова повешенным. Следствие выдвинуло единую версию - самоубийство в результате длительного психического расстройства.

Дело было закрыто прокуратурой Шевченковского района за отсутствием состава преступления через два месяца - 18 июля 1979 года.