ГПУ чотири місяці очікує від СБУ висновків експертизи щодо ймовірної держзради Медведчука

"ГПУ з лютого місяця поточного року чекає від СБУ висновків експертизи, про що Генпрокурор вже нагадав в. о. голови СБУ І. Баканову в офіційному листі. Польоти інших українських діячів до Москви і їх зустрічі з керівництвом країни-агресора – звичайно, обурливий феномен воюючої країни. Щоб покласти цьому край, ГПУ давно пропонує прийняти закон про колаборантство", - пояснила Сарган.

Без такого закону, за словами Сарган, ні зустрічі українських політиків в Кремлі, ні фото української журналістки на фоні Красної площі не можуть слугувати підставою для реєстрації кримінального провадження.

"Прес-секретар президента мала би знати, що кримінальні провадження за статтями про державну зраду відносяться до підслідності СБУ, керівник якої знаходиться в прямому підпорядкуванні Президента України", - написала Сарган.

Це, за її словами, в повній мірі стосується справи про ймовірну державну зраду Віктора Медведчука.

Нагадаємо, за словами прес-секретаря Президента Юлії Мендель, АП здивована відсутністю реакції очільника ГПУ на факт відвідання політиками Юрієм Бойко і Віктором Медведчуком країни-агресора, де вони зустрічались із представниками влади Росії.