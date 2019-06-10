У Президента прокоментували відкриття Генпрокуратурою справ проти Кучми

"Ми не розуміємо, якими підставами керувався Генеральний прокурор, коли відкривав ці справи, тому що минулого разу на нашому брифінгу очільник української делегації ТКГ пояснив детально всі питання і щодо економічної блокади на Донбасі, і щодо обстрілів у відповідь", - зазначила Мендель.



За її словами, АПУ, з іншої сторони, здивована відсутністю реакції очільника ГПУ на факт відвідання політиками Юрієм Бойко і Віктором Медведчуком уже двічі їздили до країни-агресора, де зустрічались із представниками влади Росії. "Немає жодних правових рішень з цього приводу", - наголосила прес-секретар голови держави.



Нагадаємо, у Генеральній прокуратурі 7 травня були зареєстровані три кримінальні провадження за наслідками заяви представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми щодо Донбасу.