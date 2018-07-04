Судом отказано во взыскании средств в пользу российских авиастроителей

"КАХС отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" о взыскании с ОАО "НТК "Электронприбор" средств в сумме 63 390 долларов США, уплаченных за изготовление и поставку блоков контроля параметров БКП-48 для самолета МиГ-31, не были поставлены в связи с действием форс-мажорных обстоятельств", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в 2013 году между ОАО "НТК" Электронприбор" (поставщик) и ОАО "Нижегородской авиастроительный завод "Сокол" (правопреемником которого является АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", заказчик) был заключен договор на поставку продукции - блоков контроля параметров БКП-48 для военного самолета МиГ-31.



Указанный договор был заключен на основании межправительственных соглашений между Правительством Украины и Правительством Российской Федерации, касающиеся производственной, научно-технической кооперации предприятий оборонных отраслей промышленности и сотрудничества в сфере эксплуатации авиационной техники.



Во исполнение условий договора заказчиком осуществлено 100% предоплату за продукцию, поставки которой должна была состояться не позднее апреля 2014 года (впоследствии дополнительными соглашениями срок был продлен до 22.03.2015).



Продукцию по договору ответчик изготовил, однако товар не был поставлен учитывая наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), что подтверждается Сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины. По содержанию Сертификата форс-мажорные обстоятельства заключаются в запрете экспорта ОАО "НТК "Электронприбор" указанной спорной продукции, поскольку Указом Президента от 27.08.2014 № 691/2014 приостановлен экспорт в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования.



Исследовав материалы дела и представленные доказательства, коллегия судей Киевского апелляционного хозяйственного суда пришла к выводу, что выданный Торгово-промышленной палатой Украины Сертификат о наступлении форс-мажорных обстоятельств является надлежащим доказательством, которое устанавливает факт наступления и действия обстоятельств непреодолимой силы, которые привели к невозможности выполнения ответчиком обязательств по договору. С учетом также того, что истец не воспользовался правом на расторжение договора в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, суд установил, что договор является действующим, а возникновение форс-мажорных обстоятельств не является основанием для отказа от оплаты за работы, выполненные до наступления таких обстоятельств.



Напомним, Хозяйственный суд Николаевской области вчера признал банкротом публичное акционерное общество "Черноморский судостроительный завод".



