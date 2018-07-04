Судом відмовлено у стягненні коштів на користь російських авіабудівельників

"КАГС скасував рішення суду першої інстанції та відмовив у задоволенні позову АТ "Російська літакобудівна корпорація "МиГ" про стягнення з ПАТ "НТК "Електронприлад" коштів у сумі 63 390 доларів США, що були сплачені за виготовлення та постачання блоків контролю параметрів БКП-48 для літака МиГ-31, які не були поставлені у зв’язку з дією форс-мажорних обставин", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, у 2013 році між ПАТ "НТК "Електронприлад" (постачальник) та ВАТ "Нижньоновгородський авіабудівний завод "Сокіл" (правонаступником якого є АТ "Російська літакобудівна корпорація "МиГ", замовник) було укладено договір на постачання продукції – блоків контролю параметрів БКП-48 для військового літака МиГ-31.



Вказаний договір був укладений на підставі міжурядових угод між Урядом України та Урядом Російської Федерації, що стосувалися виробничої, науково-технічної кооперації підприємств оборонних галузей промисловості та співробітництва у сфері експлуатації авіаційної техніки.



На виконання умов договору замовником здійснено 100% передоплати за продукцію, постачання якої повинна була відбутись не пізніше квітня 2014 (згодом додатковими угодами строк було продовжено до 22.03.2015).



Продукцію за договором відповідач виготовив, однак товар не був поставлений з огляду на наявність форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що засвідчено Сертифікатом Торгово-промислової палати України. За змістом Сертифікату форс-мажорні обставини полягають у забороні експорту ПАТ "НТК "Електронприлад" вказаної спірної продукції, оскільки Указом Президента від 27.08.2014 № 691/2014 припинено експорт до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання.



Дослідивши матеріали справи та надані докази, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що виданий Торгово-промисловою палатою України Сертифікат про настання форс-мажорних обставин є належним доказом, який встановлює факт настання та дії обставин непереборної сили, що призвели до неможливості виконання відповідачем зобов’язань за договором. З урахування також того, що позивач не скористався правом на розірвання договору у зв’язку з дією форс-мажорних обставин, суд встановив, що договір є чинним, а виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови від сплати за роботи, які виконані до настання таких обставин.



Нагадаємо, Господарський суд Миколаївської області вчора визнав банкрутом публічне акціонерне товариство “Чорноморський суднобудівний завод”.



