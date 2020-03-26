Судить чиновника-ревизора, которого поймали на взятке в 2,5 тыс. долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве будут судить чиновника ревизора-инспектора, которого задержали на взяток в 2500 долларов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
“Прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении главного государственного ревизора-инспектора Ирпенского отделения Вышгородской ОГНИ ГУГФС в Киевской области по факту получения неправомерной выгоды. Ревизора-инспектора задержали в ноябре 2019 года в городе Ирпень после получения от частного предпринимателя денежных средств в размере 2500 долларов США”, — говорится в сообщении.
Указано, что средства служащий получил за то, что не взыскал налоговый долг, в том числе не проведения процедуры описания и наложения ареста на имущество предприятия.
“Сейчас обвинительный акт по подозрению указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, направлен в суд для рассмотрения по существу”, — сообщили в пресс-службе.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, чиновник Госсэкоакадемии погорел на взятке в 70 тыс. гривен.