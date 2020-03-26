Судитимуть посадовця-ревізора, якого затримали на хабарі в 2,5 тис. доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві судитимуть посадовця ревізора-інспектора, якого затримали на хабарів в 2500 доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“Прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт щодо головного державного ревізора-інспектора Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУДФС у Київській області за фактом одержання неправомірної вигоди. Ревізора-інспектора затримали у листопаді 2019 року в місті Ірпінь після отримання від приватного підприємця грошових коштів в розмірі 2 500 доларів США”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що кошти службовець одержав за те, що не стягнув податковий борг, в тому числі не проведення процедури опису та накладання арешту на майно підприємства.
“Наразі обвинувальний акт за підозрою вказаної особи у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, скеровано до суду для розгляду по суті”, — повідомили у прес-службі.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, посадовець Держекоакадемії погорів на хабарі в 70 тис. гривень.