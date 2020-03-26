Посадовець Держекоакадемії "погорів" на хабарі в 70 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Служба безпеки України затримала одного з керівників Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління на отриманні хабара від приватного підприємця. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України викрила одного з керівників Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, причетного до одержання неправомірної вигоди. За попередньою версією слідства, держслужбовець налагодив протиправний механізм отримання грошей від представників комерційних структур”, - йдеться у повідомленні.
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом 70 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця. Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Києва після передачі всієї суми хабара.
Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру.
Вказано, що тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, поліцейський постане перед судом через підозру в одержанні 39 тис. грн хабара.