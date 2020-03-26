Чиновник Госэкоакадемии "погорел" на взятке в 70 тыс. гривен

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КИЕВ. 26 марта. УНН. Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Государственной экологической академии последипломного образования и управления на получении взятки от частного предпринимателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей Государственной экологической академии последипломного образования и управления, причастного к получению неправомерной выгоды. По предварительной версии следствия, госслужащий наладил противоправный механизм получения денег от представителей коммерческих структур", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства фигурантом 70 тысяч гривен от местного предпринимателя. Правоохранители задержали чиновника на одной из улиц Киева после передачи всей суммы взятки.

Отмечается, что начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении.

Указано, что продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки.

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