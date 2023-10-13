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Будут судить экс-главу Полтавской ОГА Головко по подозрению в получении взятки

Будут судить экс-главу Полтавской ОГА Головко по подозрению в получении взятки

Киев • УНН

 • 498679 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Завершено следствие по делу в отношении экс-главы Полтавской ОГА Валерия Головко и его советника по получению 176 тыс. евро и автомобиля в качестве неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Цитата

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывшего Председателя Полтавской облгосадминистрации и его советника, подозреваемых в получении 176 тыс. евро и автомобиля в качестве неправомерной выгоды», - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что в августе 2017 года Председатель ОГА при пособничестве своего советника получил от предпринимателя неправомерную выгоду в особо крупном размере. Так, за 176 тыс. евро, что составляло более 5 млн грн, Головко обещал обеспечить победу компаний предпринимателя в процедурах государственных закупок ОГА, заключение с этими компаниями договоров эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения области и оплаты предоставленных услуг из бюджета ОГА.

В то же время, в ноябре, не совершив действия, за которые было получено 176 тыс. евро, чиновник повторно попросил деньги у предпринимателя. В декабре 2017 года Головко получил от того же предпринимателя за совершение тех же действий автомобиль люкс-класса Mercedes-Benz-Brabus стоимостью более 6,5 млн грн, как подарок на свой день рождения.

Действия бывшего главы облгосадминистрации квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Его советнику инкриминируется аналогичное преступление, но с дополнительной квалификацией - ч. 5 ст. 27 УК Украины (пособничество).

Сейчас детективам НАБУ дано поручение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Напомним

В октябре прошлого года бывшему главе Полтавской облгосадминистрации Валерию Головко и его сообщникам сообщили о подозрении в получении 176 тыс. евро и автомобиля в качестве взятки, а также мошенничестве.

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