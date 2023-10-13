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Судитимуть ексголову Полтавської ОДА Головка за підозрою в одержані хабаря

Судитимуть ексголову Полтавської ОДА Головка за підозрою в одержані хабаря

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Завершено слідство у справі стосовно ексголови Полтавської ОДА Валерія Головка та його радника щодо одержання176 тис. євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Цитата

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника, підозрюваних в одержанні 176 тис. євро та автомобіля в якості неправомірної вигоди», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Встановлено, що у серпні 2017 року Голова ОДА за пособництва свого радника одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Так, за 176 тис. євро, що складало понад 5 млн грн, Головко обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель ОДА, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету ОДА.

Водночас, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець повторно попросив гроші у підприємця. У грудні 2017 року Головко отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу Mercedes-Benz-Brabus вартістю понад 6,5 млн грн, як подарунок на свій день народження.

Дії колишнього голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його раднику інкриміновано аналогічний злочин, але з додатковою кваліфікацією - ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво).

Наразі детективам НАБУ надано доручення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо

У жовтні минулого року колишньому голові Полтавської облдержадміністрації Валерію Головку та його спільникам повідомили про підозру в одержанні 176 тис. євро та автомобіля в якості хабаря, а також шахрайстві.

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