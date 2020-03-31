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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80789 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 96371 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Судить бухгалтера предприятия, присвоила около 90 млн гривен

Судить бухгалтера предприятия, присвоила около 90 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 11941 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине будут судить главного бухгалтера предприятия, подозреваемого в присвоении 88 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.

“Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера, которого подозревают в завладении 88 млн грн одного из субъектов хозяйствования фармацевтической отрасли”, — сказано в сообщении.

По данным следствия, должностное лицо предприятия в течение длительного времени систематически подрабатывала первичные финансово-бухгалтерские документы, на основании которых возможно снимала с банковских счетов наличные средства.

Сторона обвинения квалифицировала действия бухгалтера по ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, в Хмельницкой области будут судить главного бухгалтера одного из предприятий, которая в течение 2017-2018 годов умышленно не платила единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме более 1,7 млн грн.

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