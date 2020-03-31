Судить бухгалтера предприятия, присвоила около 90 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине будут судить главного бухгалтера предприятия, подозреваемого в присвоении 88 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора Украины.
“Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении главного бухгалтера, которого подозревают в завладении 88 млн грн одного из субъектов хозяйствования фармацевтической отрасли”, — сказано в сообщении.
По данным следствия, должностное лицо предприятия в течение длительного времени систематически подрабатывала первичные финансово-бухгалтерские документы, на основании которых возможно снимала с банковских счетов наличные средства.
Сторона обвинения квалифицировала действия бухгалтера по ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, в Хмельницкой области будут судить главного бухгалтера одного из предприятий, которая в течение 2017-2018 годов умышленно не платила единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме более 1,7 млн грн.