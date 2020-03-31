Судитимуть бухгалтера підприємства, яка привласнила близько 90 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. В Україні судитимуть головного бухгалтера підприємства, яка підозрюється у привласненні 88 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора України.
“Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера, яку підозрюють у заволодінні 88 млн грн одного з суб’єктів господарювання фармацевтичної галузі”, — сказано у повідомленні.
За даними слідства, посадова особа підприємства упродовж тривалого часу систематично підробляла первинні фінансово-бухгалтерські документи, на підставі яких ймовірно знімала з банківських рахунків готівкові кошти.
Сторона обвинувачення кваліфікувала дії бухгалтера за ч. 2 ст. 28. ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Нагадаємо, на Хмельниччині судитимуть головного бухгалтера одного з підприємств, яка протягом 2017-2018 років умисно не сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі понад 1,7 млн грн.