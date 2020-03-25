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Головного бухгалтера підприємства судитимуть за несплату понад 1,7 млн грн податку

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На Хмельниччині судитимуть головного бухгалтера одного з підприємств, яка протягом 2017-2018 років умисно не сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі понад 1,7 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.

"За процесуального керівництва прокуратури Хмельницької області слідчим управлінням фіскальної служби в області завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від сплати до бюджету єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у значних розмірах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що головний бухгалтер одного з підприємств області упродовж 2017-2018 років, незважаючи на наявність чималих грошових коштів на його рахунках, умисно не сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі понад 1,7 млн грн.

Так, за результатами досудового розслідування зібрано достатньо доказів вчинення вказаною особою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України (ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

Завдяки скоординованим прокуратурою області заходам та належно спланованим слідчим (розшуковим) діям наразі до бюджету уже відшкодовано близько 800 тис. грн.

З урахуванням того, що підозрювана у повному обсязі визнала свою вину, прокуратурою області обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направлено для розгляду до суду.

Нагадаємо, на Київщині судитимуть бухгалтера відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації, яка шляхом зловживання службовим становищем привласнила палива на суму понад 400 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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