Головного бухгалтера підприємства судитимуть за несплату понад 1,7 млн грн податку

КИЇВ. 25 березня. УНН. На Хмельниччині судитимуть головного бухгалтера одного з підприємств, яка протягом 2017-2018 років умисно не сплачувала єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в сумі понад 1,7 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Хмельницької області.