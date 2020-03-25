Главного бухгалтера предприятия будут судить за неуплату более 1,7 млн грн налога
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Хмельницкой области будут судить главного бухгалтера одного из предприятий, которая в течение 2017-2018 годов умышленно не платила единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме более 1,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Хмельницкой области следственным управлением фискальной службы в области завершено досудебное расследование уголовного производства по факту уклонения от уплаты в бюджет единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в значительных размерах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главный бухгалтер одного из предприятий области на протяжении 2017-2018 годов, несмотря на наличие немалых денежных средств на его счетах, умышленно не платила единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме более 1,7 млн грн.
Так, по результатам досудебного расследования собрано достаточно доказательств совершения указанным лицом уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212-1 УК Украины (уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование).
Благодаря скоординированным прокуратурой области мерам и должным спланированным следственным (розыскным) действиям сейчас в бюджет уже возмещено около 800 тыс. грн.
С учетом того, что подозреваемая в полном объеме признала свою вину, прокуратурой области обвинительный акт договора о признании виновности направлен для рассмотрения в суд.
Напомним, в Киевской области будут судить бухгалтера отдела образования Кагарлыкской районной государственной администрации, которая путем злоупотребления служебным положением присвоила топлива на сумму более 400 тысяч гривен.