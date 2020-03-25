Главного бухгалтера предприятия будут судить за неуплату более 1,7 млн грн налога

КИЕВ. 25 марта. УНН. В Хмельницкой области будут судить главного бухгалтера одного из предприятий, которая в течение 2017-2018 годов умышленно не платила единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме более 1,7 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хмельницкой области.