На Київщині судитимуть бухгалтера РДА за крадіжку палива на понад 400 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На Київщині судитимуть бухгалтера відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації, яка шляхом зловживання службовим становищем привласнила палива на суму понад 400 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.
"Рокитнянським відділом Кагарлицької місцевої прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно бухгалтера централізованої бухгалтерії відділу освіти Кагарлицької районної державної адміністрації, яка будучи службовою особою, наділеною адміністративно-господарськими функціями, шляхом зловживання службовим становищем, упродовж 2017-2018 років здійснила привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні, а саме талонів на дизельне пальне об’ємом 18 175 літрів на загальну суму 415 264 гривень", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прокуратури, дії особи кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.
"У разі доведення вини у вчиненні злочину особі загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН раніше, у Черкасах оперативники викрили злочинну групу, яка крала дизпаливо з потягів у великих розмірах, а потім продавала його.