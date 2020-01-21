В Киевской области будут судить бухгалтера РГА за кражу топлива на более чем 400 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. В Киевской области будут судить бухгалтера отдела образования Кагарлыкской районной государственной администрации, которая путем злоупотребления служебным положением присвоила топлива на сумму более 400 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Рокитновским отделом Кагарлыкской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Кагарлыкской районной государственной администрации, будучи должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, путем злоупотребления служебным положением, на протяжении 2017-2018 годов совершила присвоение чужого имущества, находящегося в ее ведении, а именно талонов на дизельное топливо объемом 18 175 литров на общую сумму 415 264 гривен", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.
"В случае доказательства вины в совершении преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.
Как сообщалось в УНН ранее, в Черкассах оперативники разоблачили преступную группу, которая воровала дизтопливо из поездов в крупных размерах, а затем продавала его.