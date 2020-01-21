В Киевской области будут судить бухгалтера РГА за кражу топлива на более чем 400 тыс. гривен

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 13818 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 29651 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 67557 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 130494 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 137225 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 201258 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 197569 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 414437 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 230096 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 520440 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
3.2м/с
57%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 29931 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 21463 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 14342 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 19108 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 16071 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 165890 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 153261 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 240558 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 414437 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 520440 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 67494 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 51420 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 49709 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 56339 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 86714 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

В Киевской области будут судить бухгалтера РГА за кражу топлива на более чем 400 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 11939 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. В Киевской области будут судить бухгалтера отдела образования Кагарлыкской районной государственной администрации, которая путем злоупотребления служебным положением присвоила топлива на сумму более 400 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В Киевской области будут судить бухгалтера РГА за кражу топлива на более чем 400 тыс. гривен

"Рокитновским отделом Кагарлыкской местной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бухгалтера централизованной бухгалтерии отдела образования Кагарлыкской районной государственной администрации, будучи должностным лицом, наделенным административно-хозяйственными функциями, путем злоупотребления служебным положением, на протяжении 2017-2018 годов совершила присвоение чужого имущества, находящегося в ее ведении, а именно талонов на дизельное топливо объемом 18 175 литров на общую сумму 415 264 гривен", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, действия лица квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины, то есть присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах.

"В случае доказательства вины в совершении преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в УНН ранее, в Черкассах оперативники разоблачили преступную группу, которая воровала дизтопливо из поездов в крупных размерах, а затем продавала его.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14