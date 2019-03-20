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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суды за год отправили на психиатрическое лечение более 4 тысяч человек

Киев • УНН

 • 12032 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. В 2018 году в Украине было удовлетворено 4384 заявлений о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке. Об этом сообщили в Государственной судебной администрации Украины в ответ на запрос корреспондента УНН.

Суды за год отправили на психиатрическое лечение более 4 тысяч человек

По статистической информацией гражданских дел в 2018 году в (Украина - ред.) было удовлетворено 4384 заявлений о предоставлении лицу психиатрической помощи в принудительном порядке. (Также - ред.) на рассмотрении находилось - 4985 дел в том числе поступило в отчетном периоде - 4 934. Всего количество рассмотренных дел - 4958 с принятием решения - 4541, передано в другие суды - 1. С закрытием производства по делу - 13 с оставлением заявления без рассмотрения - 402.

Также, количество нерассмотренных дел на конец отчетного периода - 27.

Напомним, прокуратура настаивает на принудительном лечении 36-летней женщины. Которая подозревается в убийстве двух малолетних детей.

Украинские Национальные Новости

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