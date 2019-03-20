Суди за рік відправили на психіатричне лікування понад 4 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У 2018 році в Україні було задоволено 4 384 заяв про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. Про це повідомили у Державній судовій адміністрації України у відповідь на запит кореспондента УНН.
За статистичною інформацією щодо цивільних справ у 2018 році в (Україні — ред.) було задоволено 4 384 заяв про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку. (Також — ред.) на розгляді перебувало — 4 985 справ у тому числі надійшло у звітному періоді — 4 934. Всього кількість розглянутих справ —4 958 із ухваленням рішення — 4 541, передано в інші суди — 1. Із закриттям провадження у справі — 13, із залишенням заяви без розгляду — 402.
Також, кількість нерозглянутих справ на кінець звітного періоду — 27.
Нагадаємо, прокуратура наполягає на примусовому лікуванні 36-річної жінки. яка підозрюється у вбивстві двох малолітніх дітей.