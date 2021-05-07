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Суды хотят лишить возможности отменять решение СБУ о запрете въезда иностранцев

Суды хотят лишить возможности отменять решение СБУ о запрете въезда иностранцев

Киев  •  УНН

 • 16584 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает лишить административные суды возможности останавливать решение Службы безопасности Украины, Государственной миграционной службы и Госпогранслужбы о запрете въезда иностранцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Так, Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде соответствующий законопроект № 5410. Он определен Президентом как неотложный.

Детали

В документе отмечается, что указанные ведомства не имеют возможности эффективно реализовывать предоставленные им полномочия.

"Поскольку довольно часто действие принятых ими решений о запрете въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину останавливается на основании постановлений административных судов Украины, принятых в связи с принятием мер по обеспечению исков", - говорится в пояснительной записке.

Аргументом таких решений является то, что решение о запрете въезда в Украину не дает иностранцу или лицу без гражданства возможности прибыть в Украину и принять непосредственное участие в рассмотрении дела в суде.

Отмечается, что распространение указанной судебной практики может привести:

• к потере такого превентивного инструмента обеспечения национальной безопасности, как запрет въезда в Украину иностранцам и лицам без гражданства;

• к созданию условий для беспрепятственного въезда в Украину и законного пребывания на ее территории иностранцев или лиц без гражданства, в отношении которых есть подозрения в причастности к иностранным специальным службам, прежде всего Российской Федерации, международным террористическим, религиозно-экстремистским организациям, транснациональным преступным группировкам, а также к деятельности в ущерб Украине, в частности разведывательной, диверсионно-подрывной, информационно-пропагандистской, направленной на разжигание межрелигиозной и межэтнической розни, распространение сепаратизма и тому подобное.

"В связи с этим возникла необходимость подготовки проекта Закона Украины "О внесении изменения в статью 151 Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается в пояснительной записке.

Отметим, что законопроектом предлагается дополнить часть третью статьи 151 Кодекса административного судопроизводства Украины новым пунктом 10, предусмотрев, что не допускается обеспечение иска путем приостановления действия решений субъектов властных полномочий о запрете въезда в Украину иностранцев или лиц без гражданства, принятых на основании, указанных в абзацах втором - пятом и восьмом части первой статьи 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", а также установление запрета или обязанности совершать определенные действия, вытекающие из таких решений.

Дополнение

Окружной административный суд города Киева отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину на три года российскому рэперу ЭлДжею (Алексею Узенюку) из-за того, что видео, где он выступал в оккупированном Крыму, удалены с Youtube.

Так, СБУ на три года запрещала въезд в Украину российскому рэперу ЭлДжею.

Напомним, Моргенштерн включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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