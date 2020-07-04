ОАСК скасував рішення СБУ щодо заборони в'їзду в Україну російському реперу Елджею

КИЇВ. 4 липня. УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну на три роки російському реперу Елджею (Олексію Узенюку) через те, що відео, де він виступав в окупованому Криму, видалено з Youtube. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу суду від 25 червня.