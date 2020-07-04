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ОАСК отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею

ОАСК отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею

Киев  •  УНН

 • 16568 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Окружной административный суд города Киева отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину на три года российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюку) из-за того, что видео, где он выступал в оккупированном Крыму удалено с Youtube. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда от 25 июня.

"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27.11.2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации (Элджею - ред.) сроком на 3 (три) года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности от 27.11.2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации (Элджею - ред.) сроком на 3 (три) года", - говорится в постановлении суда.

Также суд постановил взыскать в пользу гражданина Российской Федерации Елджея уплаченный им судебный сбор в размере 1536,80 грн за счет бюджетных ассигнований Службы безопасности Украины.

Отметим, что в решении суда сообщается, что Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, введенный после жалобы экс-нардепа Владимира Парасюка, который требовал запретить рэпперу въезд в Украину из-за выступления в Коктебеле в оккупированном Крыму. Доказательством этого было видео в Youtube.

По версии СБУ, в октябре 2018 года в интервью российским СМИ Элджей и другие лица отмечают, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила. Также, в указанном интервью указанные лица высказывают собственное мнение по поводу того, что Российская Федерация действовала в соответствии с законными правами жителей АР Крым.

Однако, ОАСК пришел к выводу, что видео на котором рэпер якобы выступает в оккупированном Крыму на данный момент удалено.

Кроме того, в суде отмечается, что ответчиком не было предоставлено никаких доказательств установления в отношении истца оснований для запрета въезда в Украину.

Также суду не сообщили ни одной конкретизации открытых источников происхождения информации об истце, что не позволяет суду провести анализ такой информации.

Напомним, СБУ на три года запретили въезд в Украину российскому рэперу Элджею.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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