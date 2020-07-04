ОАСК отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину российскому рэперу Элджею

КИЕВ. 4 июля. УНН. Окружной административный суд города Киева отменил решение СБУ о запрете въезда в Украину на три года российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюку) из-за того, что видео, где он выступал в оккупированном Крыму удалено с Youtube. Об этом УНН сообщает со ссылкой на решение суда от 25 июня.