Суди хочуть позбавити можливості скасовувати рішення СБУ про заборону в’їзду іноземців

Так, Зеленський зареєстрував у Верховній Раді відповідний законопроект № 5410. Він визначений Президентом як невідкладний.

Деталі

У документі зауважується, що зазначені відомства не мають можливості ефективно реалізовувати надані їм повноваження.

"Оскільки досить часто дія прийнятих ними рішень про заборону в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну зупиняється на підставі ухвал адміністративних судів України, постановлених у зв'язку із вжиттям заходів забезпечення позовів", - йдеться в пояснювальній записці.

Аргументом таких ухвал є те, що рішення про заборону в'їзду в Україну не дає іноземцю або особі без громадянства змоги прибути в Україну та взяти особисту участь у розгляді справи в суді.

Зазначається, що поширення вказаної судової практики може мати наслідком:

• втрату такого превентивного інструменту забезпечення національної безпеки, як заборона в'їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства;

• створення умов для безперешкодного в'їзду в Україну і законного перебування на її території іноземців або осіб без громадянства, щодо яких є підозри в причетності до іноземних спеціальних служб, насамперед Російської Федерації, міжнародних терористичних, релігійно-екстремістських організацій, транснаціональних злочинних угруповань, а також до діяльності на шкоду Україні, зокрема розвідувальної, диверсійно-підривної, інформаційно-пропагандистської, спрямованої на розпалювання міжрелігійної та міжетнічної ворожнечі, поширення сепаратизму тощо.

"У зв'язку з цим виникла необхідність підготовки проєкту Закону України "Про внесення зміни до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України", - зазначається в пояснювальній записці.

Зазначимо, що законопроєктом пропонується доповнити частину третю статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України новим пунктом 10, передбачивши, що не допускається забезпечення позову шляхом зупинення дії рішень суб'єктів владних повноважень про заборону в'їзду в Україну іноземців або осіб без громадянства, прийнятих на підставах, зазначених в абзацах другому – п'ятому та восьмому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", а також установлення заборони або обов'язку вчиняти певні дії, що випливають з таких рішень.

Доповнення

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення СБУ про заборону в'їзду в Україну на три роки російському реперу Елджею (Олексію Узенюку) через те, що відео, де він виступав в окупованому Криму, видалено з Youtube.



Так, СБУ на три роки забороняла в’їзд в Україну російському реперу Елджею.

Нагадаємо, Моргенштерна включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.