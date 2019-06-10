Судью с Сумской области разоблачили "на горячем"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 7 июня 2019 года разоблачили судью Хозяйственного суда Сумской области на получении неправомерной выгоды в размере 4000 долл. США. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАБУ.
Служитель Фемиды попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.
Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, таможенники и пограничники на Буковине требовали взятки за ввоз "евроблях".