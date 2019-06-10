Судью с Сумской области разоблачили "на горячем"

Служитель Фемиды попросила и получила деньги в обмен на принятие решения по хозяйственному делу в интересах предпринимателя. Тот обратился в суд из-за нарушения прав со стороны одного из сельских советов Сумской области в земельном вопросе. Однако в ответ получил недвусмысленное предложение.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



Как сообщал УНН, таможенники и пограничники на Буковине требовали взятки за ввоз "евроблях".