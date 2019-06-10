Суддю з Сумщини викрили "на гарячому"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 червня 2019 року викрили суддю Господарського суду Сумської області на отриманні неправомірної вигоди в розмірі 4 000 дол. США. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Служитель Феміди попросила та отримала гроші в обмін на ухвалення рішення у господарській справі в інтересах підприємця. Той звернувся до суду через порушення прав із боку однієї з сільських рад Сумської області в земельному питанні. Однак у відповідь отримав недвозначну пропозицію.
Наразі вирішується питання про повідомлення судді про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
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