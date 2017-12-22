Судью, которая осмелилась сказать правду, преследуют – Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Судью Ларису Цокол, которая ранее вынесла решение по делу бывшего главы одесской ОДА Михеила Саакашвили, преследуют, и хотят снять с должности. Об этом заявил сам Саакашвили, выступая в апелляционном суде г.Киева передает корреспондент УНН.
“Сегодня рано утром распространилась информация о том, что на нее сегодня в высшем Совете Юстиции есть сразу 2 жалобы — на судью, которая посмела бросить вызов системе, оказалась очень мужественной, написала, что дело — фейковое, доказательства — фейковые, факты не сходятся, что прокуратура врет”, — сказал он.
По славам бывшего президента Грузии, об этом существует запись в реестре судебных решений.
“И Ларису Цокол, за то, что она сказала правду, ее преследуют, ее сегодня хотят снять по надуманным, высосанным из пальца обвинениям”, — сказал Саакашвили.
По его словам, этого бы не произошло, если б Цокол поступала как судья по делу Донгадзе и “сделала как хочет прокуратура”.
Как сообщал УНН, на судью Печерского районного суда Лариса Цокол, которая накануне отпустила бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили без избрания меры пресечения, подано две жалобы в Высший совет правосудия.
Напомним, 11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.