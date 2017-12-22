Суддю, яка наважилась сказати правду, переслідують - Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Суддю Ларису Цокол, яка раніше винесла рішення у справі колишнього глави одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, переслідують, і хочуть зняти з посади. Про це заявив сам Саакашвілі, виступаючи в апеляційному суді м.Києва передає кореспондент УНН.
"Сьогодні рано вранці поширилася інформація про те, що на неї сьогодні у вищій Раді Юстиції є відразу 2 скарги - на суддю, яка посміла кинути виклик системі, виявилася дуже мужньою, написала, що справа - фейкова, докази - фейкові, факти не сходяться, що прокуратура бреше", - сказав він.
За славам колишнього президента Грузії, про це є запис у реєстрі судових рішень.
"І Ларису Цокол, за те, що вона сказала правду, її переслідують, її сьогодні хочуть зняти через надумані, висмоктані з пальця звинувачення", - сказав Саакашвілі.
За його словами, цього б не сталося, якби Цокол вчинила як суддя у справі Донгадзе і "зробила як хоче прокуратура".
Як повідомляв УНН, на суддю Печерського районного суду Лариса Цокол, яка напередодні відпустила колишнього главу Одеської ОДА Саакашвілі без обрання запобіжного заходу, подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.
Нагадаємо, 11 грудня Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі в застосуванні запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту екс-голови Одеської ОДА Саакашвілі.