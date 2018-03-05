Судью апелляционного суда Киева С.Гладия избрали членом ВККС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. 15 очередной съезд судей Украины избрал судью апелляционного суда Киева Степана Гладий членом Высшей квалификационной комиссии судей, передает корреспондент УНН.
ЗА С.Гладия проголосовало 172 делегата съезда из 300 зарегистрированных. Три других кандидата набрали значительно меньшее количество голосов.
За Боровицкого проголосовали 24 судьи, по Слипченко — 67, Соломаху — 36. В урне для голосования было 302 бюллетени, четыре из которых признаны недействительными.
Как ранее сообщал УНН, пятнадцатый съезд судей Украины утвердил четырех кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей. В частности, в список для голосования были включены судьи Степан Гладий (апелляционный суд города Киева), Александр Боровицкий (Винницкий апелляционный административный суд), Александр Слипченко (апелляционный суд Киевской области) и Людмила Соломаха (апелляционный суд Донецкой области).