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Суддю апеляційного суду Києва С.Гладія обрано членом ВККС

Київ • УНН

 • 27567 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. 15 черговий з'їзд суддів України обрав суддю апеляційного суду Києва Степана Гладія членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає кореспондент УНН

За С.Гладія проголосувало 172 делегати з'їзду із 300 зареєстрованих. Інших три кандидати набрали значно меншу кількість голосів.

За Боровицького проголосували 24 судді, за Сліпченка - 67, Соломаху - 36. В урні для голосування було 302 бюлетені, чотири з яких визнано недійсними.

Як раніше повідомляв УНН, п'ятнадцятий з'їзд суддів України затвердив чотирьох кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зокрема, до списку для голосування були включені судді Степан Гладій (апеляційний суд міста Києва), Олександр Боровицький (Вінницький апеляційний адміністративний суд), Олександр Сліпченко (апеляційний суд Київської області) та Людмила Соломаха(апеляційний суд Донецької області).

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