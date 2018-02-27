Судья взяла самоотвод в рассмотрении ходатайства ГПУ о заочном следствие по Курченку
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Следственная судья Печерского районного суда Киева взяла самоотвод в рассмотрении ходатайства Генеральной прокуратуры о предоставлении разрешения на заочное досудебное расследование в уголовном производстве по бизнесмена Сергея Курченко. Другая судья удовлетворила самоотвод. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.
"Заявление следственного судьи Печерского районного суда Киева... о самоотводе удовлетворить. Отвести следственного судью... от рассмотрения ходатайства заместителя Генерального прокурора Украины Столярчука Ю.В. от 30.06.2017 о проведении специального предварительного расследования ... по ОСОБА_2 (речь идет в о С.Курченка - ред.) ", - говорится в постановлении суда.
Судья объяснила свой отказ от рассмотрения ходатайства ГПУ тем, что заместитель генпрокурора, а также начальник Департамента спецрасследований ГПУ подали в Высший совет правосудия жалобы на нее. Поэтому судья решила взять самоотвод, чтобы исключить у сторон сомнения в объективности и беспристрастности.
Напомним, 30 июня 2017 года Генеральная прокуратура Украины направила в Печерский районный суд ходатайство о проведении специального предварительного расследования по бизнесмену Сергею Курченко.
Как сообщал УНН, в марте 2016 года ГПУ составила подозрение бизнесмену С.Курченку как руководителю преступной организации, которая на протяжении 2010 года - начале 2014 года осуществила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.
По данным следствия, С.Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО "Укргаздобыча", ОАО "Укрнафта" и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы "для нужд населения".
Ущерб государству от этих схем оцениваются в более 2 млрд грн.