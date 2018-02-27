Суддя взяла самовідвід у розгляді клопотання ГПУ про заочне слідство щодо Курченка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Слідча суддя Печерського районного суду Києва взяла самовідвід у розгляді клопотання Генеральної прокуратури про надання дозволу на заочне досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо бізнесмена Сергія Курченка. Інша суддя задовольнила самовідвід. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.
“Заяву слідчого судді Печерського районного суду Києва... про самовідвід задовольнити. Відвести слідчого суддю... від розгляду клопотання заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. від 30.06.2017 про здійснення спеціального досудового розслідування... щодо ОСОБА_2 (йдеться у про С.Курченка — ред.)”, — повідомляється в ухвалі суду.
Суддя пояснила свою відмову від розгляду клопотання ГПУ тим, що заступник Генпрокурора, а також начальник Департаменту спецрозслідувань ГПУ подали до Вищої ради правосудді скарги щодо неї. Тому суддя вирішила взяти самовідвід, аби виключити у сторін сумніви щодо її об’єктивності та неупередженості.
Нагадаємо, 30 червня 2017 року Генеральна прокуратура України направила до Печерського районного суду клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо бізнесмена Сергія Курченка.
Як повідомляв УНН, у березні 2016 року ГПУ склала підозру бізнесмену С.Курченку як керівнику злочинної організації, яка протягом 2010 року — початку 2014 року вчинила тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.
За даними слідства, С.Курченко організував вчинення очолюваним ним організованим злочинним угрупованням незаконного заволодіння видобутого ПАТ “Укргазвидобування”, ПАТ “Укрнафта” та належного державі зрідженого газу на загальну суму 2,2 млрд грн шляхом його протиправного придбання на спеціалізованих аукціонах за цінами значно нижчими від ринкових, нібито “для потреб населення”.
Збитки державі від цих схем оцінюються в понад 2 млрд грн.