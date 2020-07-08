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Судья предстанет перед судом по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении КПВВ

Судья предстанет перед судом по подозрению в использовании поддельных документов при пересечении КПВВ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В Волновахский районный суд направлено обвинительное заключение для рассмотрения по существу дела в отношении судьи одного из районных судов Донецкой области, которая подозревается в использовании поддельных документов при пересечении КПВВ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области следователями ТУ ГБР, расположенного в Краматорске, завершено досудебное расследование в отношении судьи одного из районных судов Донецкой области, обвиняемой в использовании заведомо подложного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины).

"Сейчас обвинительный акт направлен в Волновахский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Напомним, судьи сообщено о подозрении в использовании поддельных документов при пересечении КПВВ.

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