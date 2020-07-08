Суддя постане перед судом за підозрою у використанні підроблених документів під час перетину КПВВ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. До Волноваського районного суду скеровано обвинувальний акт для розгляду по суті справи стосовно судді одного з районних судів Донецької області, яка підозрюється у використанні підроблених документів під час перетину КПВВ. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Повідомляється, що за процесуального керівництва прокуратури Донецької області слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, завершено досудове розслідування стосовно судді одного з районних судів Донецької області, яка обвинувачується у використанні завідомо підробленого документу (ч. 4 ст. 358 КК України).

“Наразі обвинувальний акт скеровано до Волноваського районного суду для розгляду по суті”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, судді повідомлено про підозру у використанні підроблених документів під час перетину КПВВ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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