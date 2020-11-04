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Судья КСУ: требовать от нас отставки - это инквизиция

Судья КСУ: требовать от нас отставки - это инквизиция

Киев  •  УНН

 • 27648 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Заявление народных депутатов Украины с требованием к 11 судьям КСУ уйти в отставку можно назвать "инквизицией", об этом УНН заявил судья Конституционного Суда Украины Сергей Сас.

По его словам, требование парламентов составить судейские полномочия - это давление на Конституционный Суд Украины.

"До этого же момента ничего подобного не было. Все были хорошие, нормальные. А вот после тех событий (решения КСУ от 27 октября - ред.), когда где-то кто-то увидел угрозу определенным планам - начались вот эти вещи (вымогательство отставки КСУ, митинги под зданием КСУ - ред.). Все стали коррупционерами, в том числе и я. Я никого не обвиняю, никаких претензий не предъявляю. Народные депутаты обращаются к нам с заявлением. Их там 150 или сколько. То есть, те, кто голосовал "за" - уходите, а кто "против" - оставайтесь. Ну, не давление и не инквизиция? То есть, "мы наберем последующих и если они будут вести себя как надо кому-то, то будут работать. А если у них появится свое мнение, то тогда - нет", - заявил Сас.

Между тем, сегодня в КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей КСУ.

Напомним, 3 ноября во время заседания ВР "слуги народа" собрали 150 подписей под коллективным обращением депутатов монобольшинства к судьям КСУ с просьбой уйти в отставку. Идея с добровольной отставкой судей возникла после того, как стало понятно, что в парламентском монобольшинстве не хватает голосов для того, чтобы поддержать законопроект Владимира Зеленского о роспуске КСУ.

Народные депутаты от "Слуги народа" раз за разом во время брифингов и комментариев журналистам стали призывать судей КСУ уйти в отставку, мотивируя это "путем к преодолению кризиса".

Например, нардеп Александр Качура назвал коллективное заявление парламентариев в КСУ "Относительно разумным заявлением".

Кстати, тот же Качура накануне сказал, что голосовать за проект закона Зеленского не будет: "Я лично ни при каких обстоятельствах не готов голосовать за этот закон. Хоть стреляйте. Пусть даже выгоняют из фракции".

Впоследствии к таким призывам подключился и силовой блок. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ситуацию с КСУ "путем в пропасть" и тоже призвал судей сложить полномочия.

Напомним, все началось с того, что ранее Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что "существует целостный план, направленный против основ украинской государственности".

Также Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.

Украинские Национальные Новости

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