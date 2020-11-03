Качура про підписи нардепів про відставку суддів КСУ: це відносно розумна заява ВР

"Сьогодні були зібрані підписи депутатів від різних фракцій з пропозицією суддям КС добровільно скласти свої повноваження. Вважаю це відносно розумною заявою Ради і сподіваюся на мудре рішення суддів щодо врегулювання кризи", - написав він.

Він додав, що Президент Зеленський зайняв жорстку позицію щодо КС, на яку він, як найбільш рейтинговий політик, має право. У той час як КС ламає всі найважливіші реформи за останнє десятиліття.

"Я підтримую президента. Але питання в тому, який правовий механізм буде знайдений для вирішення цієї проблеми. Політичний варіант виходу з ситуації не вважаю своєчасним і прийнятним. Ми повинні знайти компромісний варіант, який буде відповідати конституційним процедурам і справедливості", - підсумував Качура.

Нагадаємо, народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням.