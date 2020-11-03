Качура о подписях нардепов об отставке судей КСУ: это относительно разумное заявление ВР

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Киев  •  УНН

 • 14011 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня были собраны подписи депутатов от разных фракций с предложением судьям КС добровольно сложить свои полномочия. Нужно найти механизм, который будет соответствовать конституционным процедурам в решении проблемы с КСУ. Об этом написал нардеп от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram, передает УНН.

“Сегодня были собраны подписи депутатов от разных фракций с предложением судьям КС добровольно сложить свои полномочия. Считаю это относительно разумным заявлением Рады и надеюсь на мудрое решение судей по урегулированию кризиса”, — написал он.

Он добавил, что Президент Зеленский занял жесткую позицию по отношению к КС, на которую он, как наиболее рейтинговый политик, имеет право. В то время как КС ломает все важнейшие реформы за последнее десятилетие.

“Я поддерживаю президента. Но вопрос в том, какой правовой механизм будет найден для решения этой проблемы. Политический вариант выхода из ситуации не считаю своевременным и приемлемым. Мы должны найти компромиссный вариант, который будет соответствовать конституционным процедурам и справедливости”, — подытожил Качура.

Напомним, народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в которой призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.

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