Качура о подписях нардепов об отставке судей КСУ: это относительно разумное заявление ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Сегодня были собраны подписи депутатов от разных фракций с предложением судьям КС добровольно сложить свои полномочия. Нужно найти механизм, который будет соответствовать конституционным процедурам в решении проблемы с КСУ. Об этом написал нардеп от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram, передает УНН.
“Сегодня были собраны подписи депутатов от разных фракций с предложением судьям КС добровольно сложить свои полномочия. Считаю это относительно разумным заявлением Рады и надеюсь на мудрое решение судей по урегулированию кризиса”, — написал он.
Он добавил, что Президент Зеленский занял жесткую позицию по отношению к КС, на которую он, как наиболее рейтинговый политик, имеет право. В то время как КС ломает все важнейшие реформы за последнее десятилетие.
“Я поддерживаю президента. Но вопрос в том, какой правовой механизм будет найден для решения этой проблемы. Политический вариант выхода из ситуации не считаю своевременным и приемлемым. Мы должны найти компромиссный вариант, который будет соответствовать конституционным процедурам и справедливости”, — подытожил Качура.
Напомним, народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в которой призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.