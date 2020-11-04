Суддя КСУ: вимагати від нас відставки — це інквізиція

За його словами, вимога парламентів скласти суддівські повноваження - це тиск на Конституційний Суд України.

"До цього ж моменту нічого подібного не було. Всі були хороші, нормальні. А от після тих обставин (рішення КСУ від 27 жовтня — ред.), коли десь хтось побачив загрозу певним планам - почалися ось ці всі речі (вимагання відставки КСУ, мітинги під будівлею КСУ — ред.). Всі стали корупціонерами, у тому числі і я. Я нікого не звинувачую, ніяких претензій не пред'являю. Народні депутати звертаються до нас із заявою. Їх там 150 чи скільки. Тобто, ті, хто голосував "за" - ідіть геть, а хто "проти" - залишайтеся. Ну, чи не тиск і не інквізиція? Тобто, "ми наберемо наступних і якщо вони будуть поводитися як треба комусь, то будуть працювати. А якщо у них з'явиться своя думка, то тоді — ні", - заявив Сас.

Водночас, сьогодні у КСУ зареєстрували заяву нардепів щодо відставки суддів КСУ.

Нагадаємо, 3 листопада під час засідання ВР "слуги народу" зібрали 150 підписів під колективним зверненням депутатів монобільшості до суддів КСУ із проханням піти у відставку. Ідея з добровільною відставкою суддів виникла після того, як стало зрозуміло, що у парламентській монобільшості не вистачає голосів для того, щоб підтримати законопроект Володимира Зеленського про розпуск КСУ.

Народні депутати від "Слуги народу" раз-по-раз під час брифінгів та коментарів журналістам почали закликати суддів КСУ піти у відставку, мотивуючи це "шляхом до подолання кризи".

Наприклад, нардеп Олександр Качура назвав колективну заяву парламентарів до КСУ "Відносно розумною заявою".

До речі, той самий Качура напередодні сказав, що голосувати за проект закону Зеленського не буде : "Я особисто ні за яких обставин не готовий голосувати за цей закон. Хоч стріляйте. Нехай навіть виганяють із фракції".

Згодом до таких закликів підключився і силовий блок. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ситуацію із КСУ "шляхом до прірви" і теж закликав суддів скласти повноваження.

Нагадаємо, все почалося з того, що раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що "існує цілісний план, спрямований проти основ української державності".

Також Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.