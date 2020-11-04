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КСУ зареєстрував заяву нардепів щодо відставки суддів

КСУ зареєстрував заяву нардепів щодо відставки суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. У Конституційному Суді України зареєстровано заяву, подану народними депутатами, зокрема, і головою парламентської фракції партії "Слуга народу" Давидом Арахамією, які раніше сьогодні принесли до КСУ заяву із підписами 226 депутатів щодо відставки 11 суддів КСУ. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення пресслужби КСУ.

“Сьогодні, 4 листопада 2020 року, голова депутатської фракції партії “Слуга народу” Давид Арахамія з народними депутатами України звернулися до Конституційного Суду України із заявою. У Секретаріаті Конституційного Суду України документ зареєстровано та взято до розгляду", - йдеться у повідомленні.

Водночас зміст заяви у КСУ не уточнили. Однак, сам Арахамія раніше сьогодні повідомив, що народні обранці зранку у середу принесли до Конституційного суду заяву із підписами 226 депутатів щодо відставки 11 суддів КСУ.

Нагадаємо, напередодні народні депутати України у сесійній залі озвучили заяву до суддів Конституційного Суду, в якій закликають КСУ вжити заходів з відновлення дієвості свого функціонування і просять суддів піти у відставку за власним бажанням.

Як повідомляв УНН раніше, секретар РНБО Олексій Данілов закликав суддів КСУ добровільно піти у відставку.

Раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Українські Національні Новини

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