КСУ зарегистрировал заявление нардепов относительно отставки судей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Конституционном Суде Украины зарегистрировано заявление, поданное народными депутатами, в частности, и председателем парламентской фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамия, ранее сегодня принесшими в КСУ заявление с подписями 226 депутатов об отставке 11 судей КСУ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы КСУ.
"Сегодня, 4 ноября 2020 года, председатель депутатской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия с народными депутатами Украины обратились в Конституционный Суд Украины с заявлением. В Секретариате Конституционного Суда Украины документ зарегистрирован и принят к рассмотрению", - говорится в сообщении.
В то же время содержание заявления в КСУ не уточнили. Однако, сам Арахамия ранее сегодня сообщил, что народные избранники утром в среду, 4 ноября, принесли в Конституционный Суд заявление с подписями 226 депутатов об отставке 11 судей КСУ.
Напомним, накануне народные депутаты Украины в сессионном зале озвучили заявление к судьям Конституционного Суда, в котором призывают КСУ принять меры по восстановлению действенности своего функционирования и просят судей уйти в отставку по собственному желанию.
Как сообщал УНН ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал судей КСУ добровольно уйти в отставку.
Ранее Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.
Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.