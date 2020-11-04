Судья КСУ: толкование положений Конституции не лишит права собственности граждан Украины на землю

По его словам, КСУ не отменил рынок земли, а лишь объяснил статьи Конституции о том, что украинская земля принадлежит ее гражданам.

"Я убежден, что если у человека (в украинского гражданина) украсть землю, которая является тем, возможно, последним активом, который может обеспечить будущее нашего государства, как элемент конституционного строя. Ну, тогда я не знаю, что тогда здесь останется", - отметил Сас.

Судья говорит, такого понятия как "рынок земли" в земельной реформе нет.

"Мы не можем отменить закон о рынке земли, ведь мы его не рассматриваем. Это все инсинуации. "Конституционный Суд сейчас отменит закон об обороте земель"... Речь идет только о толковании 13 и 14 статей Конституции, определяющих статус земли и природных ресурсов. А те все вещи мы не можем отменять, ведь они вступают в силу только с 1 июля 2021 года. В проекте решения видно, как мы подходим, что мы видим, что на самом деле содержит Конституция (в статьях 13 и 14 - ред.), Как его нужно понимать и то содержание, которое закладывал конституциедатель в этих положениях. И все, никто не делает никаких там... о рынке. Там и слова "рынок" не написано. На нас и этих "собак вешают", - отметил судья.

Также он настоял, что этот проект решения - сугубо его инициатива, которую поддержали другие судьи КСУ. Но "они могут передумать в дальнейшем из-за давления на них".

"Это мое видение, это понимание. Я предложил коллегам, а они сначала поддержали. Сейчас, если их затравят, то могут и не поддержать в дальнейшем. Но я защищаю Суд (Конституционный Суд Украины - ред.) И свое имя в таком контексте, вот и решил обратиться. Посмотрим, что будет дальше, но мы должны думать о государстве. Я 20 лет проработал народным депутатом и мне больно смотреть на эти вещи. Мы уничтожаем свою страну", - отметил Сас.

Напомним, что в опубликованном Сергеем Сасом обращении отмечается о том, что данная инициатива направлена на "возвращение реформы земли в конституционное русло".

"На самом деле, официальное толкование указанных положений Конституции Украины обеспечит возврат земельной реформы в конституционное русло и не позволит лишить украинский народ национального богатства, создания крупных землевладельцев и латифундий, а также не допустит лишения права собственности граждан Украины на землю", - говорится в обращении Саса.

Напомним, ранее Сас назвал заявление народных депутатов Украины с требованием до 11 судей КСУ уйти в отставку "инквизицией".

Напомним, 3 ноября во время заседания ВР "слуги народа" собрали 150 подписей под коллективным обращением депутатов монобольшинства к судьям КСУ с просьбой уйти в отставку. Идея с добровольной отставкой судей возникла после того, как стало понятно, что в парламентском монобольшинстве не хватает голосов для того, чтобы поддержать законопроект Владимира Зеленского о роспуске КСУ.

Народные депутаты от "Слуги народа" раз за разом во время брифингов и комментариев журналистам стали призывать судей КСУ уйти в отставку, мотивируя это "путем к преодолению кризиса".

Например, нардеп Александр Качура назвал коллективное заявление парламентариев в КСУ "относительно разумным заявлением".

Кстати, тот же Качура накануне сказал, что голосовать за проект закона Зеленского не будет: "Я лично ни при каких обстоятельствах не готов голосовать за этот закон. Хоть стреляйте. Пусть даже выгоняют из фракции".

Впоследствии к таким призывам подключился и силовой блок. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ситуацию с КСУ "путем в пропасть" и тоже призвал судей сложить полномочия.

Напомним, все началось с того, что ранее Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру е-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что "существует целостный план, направленный против основ украинской государственности".

Также Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.