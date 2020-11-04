Суддя КСУ: тлумачення положень Конституції не позбавить права власності громадян України на землю

За його словами, КСУ не скасував ринок землі, а лише розтлумачив статті Конституції про те, що українська земля належить її громадянам.

"Я переконаний, що якщо у людини (в українського громадянина) вкрасти землю, яка є тим, можливо, останнім активом, що може забезпечити майбутнє нашої держави, як елемент конституційного ладу. Ну, тоді я не знаю, що тоді тут залишиться", - зазначив Сас.

Суддя каже, такого поняття як "ринок землі" у земельній реформі немає.

“Ми не можемо скасувати закон про ринок землі, адже ми його не розглядаємо. Це все інсинуації. "Конституційний Суд зараз скасує закон про обіг земель"... Мова йде тільки про тлумачення 13 та 14 статей Конституції, які визначають статус землі та природних ресурсів. А оті всі речі ми не можемо скасовувати, адже вони набирають чинності лише з 1 липня 2021 року. У проекті рішення видно, як ми підходимо, що ми бачимо, що насправді містить Конституція (у статтях 13 та 14 — ред.), як його потрібно розуміти й той зміст, який закладав конституцієдавець у цих положеннях. І все, ніхто не робить ніяких там... про ринок. Там і слова "ринок" не написано. На нас і цих "собак вішають", - зауважив суддя.

Також він наполіг, що цей проект рішення — сугубо його ініціатива, яку підтримали інші судді КСУ. Але "вони можуть передумати у подальшому через тиск на них".

"Це моє бачення, це моє розуміння. Я запропонував колегам, а вони спочатку підтримали. Зараз, якщо їх зацькують, то можуть і не підтримати у подальшому. Але я захищаю Суд (Конституційни Суд України — ред.) і своє імя у такому контексті, от і вирішив звернутися. Побачимо, що буде далі, але ми повинні думати про державу. Я 20 років пропрацював народним депутатом і мені боляче дивитися на ці всі речі. Ми нищимо свою країну", - зазначив Сас.

Нагадаємо, що у опублікованому Сергієм Сасом зверненні наголошується про те, що дана ініціатива спрямована на "повернення реформи землі у конституційне русло".

"Насправді, офіційне тлумачення зазначених положень Конституції України забезпечить повернення земельної реформи у конституційне русло і не дозволить позбавити український народ національного багатства, створення великих землевласників і латифундій, а також не допустить позбавлення права власності громадян України на землю", - йдеться у зверенні Саса.

Нагадаємо, раніше Сас назвав заяву народних депутатів України з вимогою до 11 суддів КСУ піти у відставку "інквізицією".

Нагадаємо, 3 листопада під час засідання ВР "слуги народу" зібрали 150 підписів під колективним зверненням депутатів монобільшості до суддів КСУ із проханням піти у відставку. Ідея з добровільною відставкою суддів виникла після того, як стало зрозуміло, що у парламентській монобільшості не вистачає голосів для того, щоб підтримати законопроект Володимира Зеленського про розпуск КСУ.

Народні депутати від "Слуги народу" раз-по-раз під час брифінгів та коментарів журналістам почали закликати суддів КСУ піти у відставку, мотивуючи це "шляхом до подолання кризи".

Наприклад, нардеп Олександр Качура назвав колективну заяву парламентарів до КСУ "відносно розумною заявою".

До речі, той самий Качура напередодні сказав, що голосувати за проект закону Зеленського не буде: "Я особисто ні за яких обставин не готовий голосувати за цей закон. Хоч стріляйте. Нехай навіть виганяють із фракції".

Згодом до таких закликів підключився і силовий блок. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав ситуацію із КСУ "шляхом до прірви" і теж закликав суддів скласти повноваження.

Нагадаємо, все почалося з того, що раніше Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню у декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що "існує цілісний план, спрямований проти основ української державності".

Також Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.