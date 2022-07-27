Судье нужна скорая: суд отложил заседание по делу об убийстве Ноздровской

Заседание продолжится в 11:00 28 июля.

Детали

Во время заседания сторона обвинения подняла вопрос допроса в качестве свидетелей следователей Рыкуна и Столярчука, которые в 2018 году вели это дело. Суд удовлетворил ходатайство по Рыкуну, но отказал в допросе Столярчука, мотивируя это тем, что такой вопрос уже поднимался раньше.

Впоследствии суд приступил к осмотру вещественного доказательства - ноутбука Ноздровской «Dell», чтобы убедиться в его надлежащем хранении, ноутбук был передан дочери убитой. Дочь Ноздровской Анастасия, проверив содержимое ноутбука матери сказала, что он полностью почищен от компромата на разных лиц, который вроде бы был на нем. На ноутбуке остались только иски на Росошанского-младшего.

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После этого суд рассмотрел записку-признание подсудимого Юрия Россошанского от 10 января 2018 года. В нем он жалуется на то, что дело о ДТП его сына полностью сфабриковано. К тому же Россошанский в своей записке отмечает «скандальный» характер Ноздровской, говорит об инциденте с выборами 2012 года и конфликте с нардепом Антоном Яценко. В 2012 году Ноздровская на выборах работала членом окружной избирательной комиссии от “Партии регионов” на 200 округе. Тогда, выиграв на выборах, кандидат от “регионов” Антон Яценко якобы недоплатил Ирине.

В то же время дочь и мать Ноздровской возмутилась такими заявлениями и заявили на суде, что Россошанский не мог об этом знать, ведь не интересуется политикой и не имеет доступа к интернету.

Напомним

Дело об убийстве Ирины Ноздровской длится уже 4 года. 1 января 2018 года правозащитницу нашли мертвой - через три дня после того, как она исчезла.

Обвиняемый в убийстве – Юрий Россошанский, чей сын Дмитрий ранее был осужден за то, что сбил насмерть младшую сестру Ирины. Незадолго до убийства Ноздровской Дмитрия Россошанского должны были амнистировать, однако этого не произошло. Правозащитница обжаловала приговор и суд его отменил, Росошанский остался в СИЗО. Вроде бы это и стало мотивом для убийства.

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Однако Россошанский-старший позже стал убеждать, что его уговорили взять вину на себя в обмен на освобождение сына.

Отметим, что мать активистки Ноздровской Екатерина Дуняк на суде рассказывала, что ее дочери угрожал нардеп Антон Яценко. Ранее Ноздровская работала на него, а после Майдана вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь его к ответственности за коррупцию, в частности, давала показания прокуратуре.

Яценко фигурантом дела пока не является, а свою причастность к преступлению отрицает.