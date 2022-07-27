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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Судді потрібна “швидка”: суд відклав засідання у справі про вбивство Ноздровської

Судді потрібна “швидка”: суд відклав засідання у справі про вбивство Ноздровської

Київ • УНН

 • 107545 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Шевченківський райсуд Києва відклав засідання у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської через те, що в одного з суддів погіршилося самопочуття. Про це з місця подій передає кореспондент УНН

Засідання продовжиться об 11:00 28 липня.

Деталі

Під час засідання сторона обвинувачення підняла питання допиту в якості свідків слідчих Рикуна та Столярчука, які у 2018 році вели цю справу. Суд задовільнив клопотання щодо Рикуна, але відмовив у допиті Столярчука, мотивуючи це тим, що таке питання вже піднімалось раніше.

Згодом суд розпочав огляд речового доказу - ноутбука Ноздровської «Dell», аби пересвідчитись у його належному зберіганні, ноутбук передали дочці вбитої. Донька Ноздровської Анастасія, перевіривши вміст ноутбука матері сказала, що він повністю почищений від компромату на різних осіб, який начебто був на ньому. На ноутбуці залишились тільки позови на Росошанського-молодшого.

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Після цього суд розглянув записку-зізнання підсудного Юрія Россошанського від 10 січня 2018 року. У ній він жаліється на те, що справа про ДТП його сина повністю сфабрикована. До того ж Россошанський в своїй записці відмічає «скандальний» характер Ноздровської, говорить про інцидент з виборами 2012 року та конфлікт з нардепом Антоном Яценком. У 2012 році Ноздровська на виборах працювала членом окружної виборчої комісії від “Партії регіонів” по 200 округу. Тоді, вигравши на виборах, кандидат від “регіонів” Антон Яценко нібито недоплатив Ірині.

Водночас донька та матір Ноздровської обурилась на такі заяви й заявили на суді, що Россошанський не міг про це знати, адже не цікавиться політикою і не має доступу до інтернету.

Нагадаємо

Справа про вбивство Ірини Ноздровської тягнеться вже 4 роки. 1 січня 2018 року правозахисницю знайшли мертвою - за три дні після того, як вона зникла.

Обвинувачений у вбивстві - Юрій Россошанськоий, чий син Дмитро раніше був засуджений за те, що збив на смерть молодшу сестру Ірини. Незадовго до вбивства Ноздровської Дмитра Россошанського мали амністувати, однак цього не сталося. Правозахисниця оскаржила вирок і суд його скасував, Росошанський залишився у СІЗО. Нібито це і стало мотивом для вбивства.

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Однак Россошанський-старший пізніше став переконувати, що його вмовили взяти провину на себе в обмін на звільнення сина.

Зазначимо, що мати активістки Ноздровської Катерина Дуняк на суді розповідала, що її дочці погрожував нардеп Антон Яценко. Раніше Ноздровська працювала на нього, а після Майдану разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути його до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Яценко фігурантом справи наразі не є, а свою причетність до злочину заперечує.

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