Судье и сотруднице Подольского райсуда после обысков сообщили о подозрении

"27 апреля 2018 года судье Подольского районного суда города Киева, а также заместителю руководителя аппарата этого же суда сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК ("Злоупотребление влиянием")", - говорится в сообщении.

В САП при этом указали, что подозрение судьи подписал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Как установило следствие, заместитель руководителя аппарата Подольского районного суда города Киева в сговоре с судьей этого же суда совершили умышленные действия, в результате которых получили неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. долл. США.

"В обмен на эти средства они обещали повлиять на другого судью этого же суда, чтобы тот принял решение в пользу физического лица-истца, которое требовало от частной компании возместить материальный ущерб, упущенную выгоду и компенсировать моральный вред, причиненный действиями ответчика", - отметили в НАБУ.

В САП при этом добавили, что во время следственных действий (обысков), проведенных в этот же день детективами НАБУ совместно с сотрудниками Главного отдела по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области под процессуальным руководством прокуроров САП, "по месту работы и жительства подозреваемых изъята часть полученной неправомерной выгоды".

Напомним, 27 апреля в Подольском райсуде прошли обыски, столичный главк СБУ задержал двух сотрудников суда.