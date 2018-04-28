Судді і працівниці Подільського райсуду після обшуків повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Судді та працівниці апарату Подільського районного суду Києва повідомлено про підозру щодо зловживання впливом. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
"27 квітня 2018 року судді Подільського районного суду міста Києва, а також заступнику керівника апарату цього ж суду повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 ККУ ("Зловживання впливом")", - йдеться у повідомленні.
У САП при цьому вказали, що підозру судді підписав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
Як встановило слідство, заступник керівника апарату Подільського районного суду міста Києва у змові з суддею цього ж суду вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду в сумі 10 тис. дол. США.
"В обмін на ці кошти вони обіцяли вплинути на іншого суддю цього ж суду, аби той ухвалив рішення на користь фізичної особи-позивача, яка вимагала від приватної компанії відшкодувати матеріальні збитки, упущену вигоду та компенсувати моральну шкоду, завдану діями відповідача", - зазначили у НАБУ.
У САП при цьому додали, що під час слідчих дій (обшуків), проведених цього ж дня детективами НАБУ спільно зі співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю ГУ СБУ у місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом прокурорів САП, "за місцем роботи та проживання підозрюваних вилучено частину одержаної неправомірної вигоди".
Нагадаємо, 27 квітня у Подільському райсуді відбулися обшуки, столичний главк СБУ затримав двох працівників суду.